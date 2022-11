Lyt til artiklen

En æra kan være forbi.

Fenway Sports Group (FSG) har sat Liverpool til salg, fortæller verdens førende fodboldmedie The Athletic.

Der er således blevet præsenteret en salgspræsentation for interesserede parter, og investeringsbankerne Goldman Sachs og Morgan Stanley skulle assistere ejerne i processen.

Det er endnu uklart, om klubben rent faktisk kommer til at skifte hænder, men FSG har nu åbnet døren for folk, der gerne vil byde på klubben, som de har ejet siden 2010.

»FSG har tidligere fortalt, at de under de rette omstændigheder ville overveje nye aktionærer, hvis det var for klubbens bedste,« skriver FSG til The Athletic.

De forsikrer desuden, at de holder fast i deres engagement over for klubben både på og uden for banen.

FSG ejes af John W. Henry og Thomas C. Werner.

Udover Liverpool ejer amerikanerne også baseball-holdet Boston Red Sox og ishockey-holdet Pittsburgh Penguins.