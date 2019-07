Sadio Mané scorede og misbrugte et straffespark, da Senegal slog Uganda og blev klar til kvartfinale i Afrika.

Liverpool-stjernen Sadio Mané skabte glæde i Senegal, da den 27-årige angriber scorede i 1-0-sejren over Uganda fredag aften.

Dermed blev Senegal klar til kvartfinalen i Africa Cup of Nations, hvor modstanderen højst overraskende bliver Benin.

Sadio Mané skulle blot bruge et kvarter, så havde han bragt Senegal foran 1-0 efter en frispilning fra M'Baye Niang fra Rennes.

Mané tog et træk ind i feltet og sendte bolden i mål. Det burde ikke have været kampens eneste scoring, for efter en time tillod Mané sig at misbruge et straffespark.

Tidligere fredag blev Benin klar til kvartfinalen, da favoritterne fra Marokko blev besejret efter straffesparkskonkurrence.

Benin kom foran i anden halvleg ved Moise Adilehou, men Leganes-angriberen Youssef En-Nesyri udlignede til 1-1 med et kvarter igen.

Langt inde i overtiden misbrugte Marokkos Hakim Ziyech en gylden mulighed for at sikre sejren, men Ajax-stjernen misbrugte sit forsøg på et straffespark.

Så skulle der forlænget spilletid til, og her fik Benin en spiller udvist med to gule kort. Der blev dog ikke scoret, og så skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Her misbrugte Marokko to forsøg, mens Benin scorede fire gange, og dermed var overraskelsen en realitet.

/ritzau/