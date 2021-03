Efter to liganederlag i træk vandt Liverpool ude over Wolverhampton på et mål af Diogo Jota.

Efter to nederlag træk fik mesterholdet fra Liverpool en tiltrængt opmuntring i Premier League med en udesejr på 1-0 over Wolverhampton.

Dermed får Liverpools jagt på top-4 ny næring. På sjettepladsen har Jürgen Klopps tropper 46 point for 29 kampe, men der er stadig fem point op til Chelsea på fjerdepladsen, der udløser adgang til næste sæsons Champions League.

Noget festfyrværkeri blev det ikke fra Liverpools side, men de tre point blev kæmpet hjem tilsat Diogo Jotas sejrsmål.

Kampen havde energi fra start, og allerede efter fem minutter var Liverpool tæt på at komme bagud, men Alisson reddede forsøget fra Nélson Semedo.

Liverpool fik siden sat sig godt på halvlegen og havde flere muligheder til at score, især Sadio Mané.

Først brød han igennem i feltet og havde nok fået et straffespark, hvis han ikke eksemplarisk havde holdt sig på benene i jagten på bolden. Senere fik han serveret en stor hovedstødschance, som han brændte.

I stedet endte Mané i assistrollen, da han i et kvikt angreb fandt den tidligere Wolverhampton-angriber Diogo Jota, der scorede fladt ved den ene stolpe. Jota skiftede fra Wolverhampton til Liverpool inden denne sæson.

I anden halvleg overlod Liverpool mere initiativ til hjemmeholdet, som dog havde svært ved at spille sig til de helt store muligheder.

Slutfasen blev præget af dramatik, da Wolverhampton-keeper Rui Patrício kom til skade med hovedet og længe fik behandling på banen.

Derfor nåede kampuret op på 107 minutter, men stillingen blev der ikke rokket mere ved.

/ritzau/