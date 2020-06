Liverpool får potentielt mulighed for at sikre sig Premier League-titlen på Manchester Citys hjemmebane.

Premier Leagues førerhold, Liverpool, kan potentielt sikre sig det engelske mesterskab på Manchester Citys hjemmebane om en uge - den 2. juli.

Det står således klart, at topopgøret bliver spillet på Etihad Stadium. Der har ellers været snak om at flytte kampen til en neutral bane, af frygt for at mange fans dukker op i nærheden af stadion.

Tilskuere er ikke tilladt på stadion på grund af udbruddet af coronavirus.

Det er dog ikke sikkert, at mesterskabet er på spil i kampen den 2. juli.

Liverpool kan allerede torsdag aften sikre sig klubbens første engelske mesterskab i 30 år - og første Premier League-titel nogensinde - uden selv at være aktion.

Det sker, hvis Manchester City ude mod Chelsea ikke formår at vinde.

Skulle det blive til City-sejr torsdag, kan Liverpool altså selv sørge for det længe ventede mesterskab med uafgjort eller sejr i Manchester den 2. juli.

Den kamp er en af fem, som politiet havde opfordret til skulle spilles på en neutral bane. Et sikkerhedsudvalg i Manchesters byråd har dog meddelt, at det ikke ser nogen problemer i at lade kampen blive spillet på Etihad.

- Efter den seneste spillerunde i Premier League har sikkerhedsudvalget meddelt, at det ikke har nogen indvendinger imod at lade kampe blive spillet på Etihad Stadium som planlagt, lyder det i en udtalelse.

Manchester City har været nærmeste udfordrer til Liverpool, der dog længe har lignet en sikker vinder af den bedste engelske fodboldrække.

Liverpool har 86 point efter 31 kampe, mens City, der ligger på andenpladsen i Premier League, har 63 point efter 30 kampe.

/ritzau/Reuters