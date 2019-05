Resultatet gav ikke det sande billede af kampen, mener Jürgen Klopp efter 0-3-nederlaget i Barcelona.

0-3 er et rædselsfuldt resultat, men Liverpool-manager Jürgen Klopp er alligevel godt tilfreds med sit hold efter den første Champions League-semifinale mod Barcelona.

I Klopps øjne var Liverpool nemlig med til at skabe en god og jævnbyrdig kamp, selv om holdet blev straffet hårdt af den individuelle klasse hos nogle af Barcelona-spillerne.

- Drengene spillede en fantastisk kamp. Det vigtigste er, at vi viste stolthed over at spille for Liverpool og viste et flot ansigt.

- Hvis man ikke har set kampen, vil man tænke, at det var et klart nederlag. Men dem, der så kampen, vil sige, at det var en fremragende kamp. Men 0-3 er selvfølgelig ikke et godt resultat, siger Jürgen Klopp til 3+.

Liverpool pressede Barcelona i lange faser af kampen, men Luis Suárez og især Lionel Messi var hård ved englænderne.

- Der var et par situationer, hvor vi uheldige, men det ændrer ikke resultatet. Jeg er stolt af måden, vi spillede og kæmpede på. Nu må vi arbejde ud fra det, vi har, siger Klopp.

Også midtbaneveteranen James Milner står med en følelse af, at Liverpool rendte ind i for stort et nederlag i forhold til spil og chancer.

- Helt frem til de sidste ti minutter var vi godt inde i kampen. Men det vigtigste er resultatet, og det forsvinder ikke.

- Vi havde selv nogle gode chancer, men udnyttede dem ikke. Det gik ikke for os i aften, og det er skuffende. Men vi må give det et skud og se, hvad vi kan gøre i returkampen. Anfield er et svært sted at spille, siger Milner til 3+.

Returkampen spilles på tirsdag i næste uge.

/ritzau/