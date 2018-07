Liverpools manager, Jürgen Klopp, bryder nu tavsheden og kommenterer for første gang på episoden, der førte til Mohamed Salahs skade i Champions League-finalen.

For Real Madrid vandt godt nok opgøret, men mange vil nok også huske finalen for episoden, hvor Real Madrids anfører, Sergio Ramos, var skyld i, at Liverpools største stjerne røg i græsset. Derefter måtte en grædende Mohamed Salah forlade banen med en skulderskade.

En situation, som Liverpools tyske manager ikke er tilfreds med.

»Hvis du ser den igen, og du ikke holder med Real Madrid, vil du mene, at den er hensynsløs og brutal,« sagde Jürgen Klopp ifølge Sky Sports.

Momentet lige inden Mohamed Salah falder til jorden og slår sin skulder slemt. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Momentet lige inden Mohamed Salah falder til jorden og slår sin skulder slemt. Foto: HANNAH MCKAY

»Hvis du sætter alle den slags situationer med Ramos sammen, og jeg har set fodbold, siden jeg var fem år gammel, vil du se en masse af den slags med Ramos. Man tænker ikke ‘Wow, sikke en god tackling’.«

Mohamed Salah var udset til at være manden, der skulle gøre forskellen for den engelske storklub i Champions League-finalen, men allerede efter 31 minutter var det slut for egypterens vedkommende.

Salah var grædefærdig, da det blev klart, at han ikke var i stand til spille videre. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Salah var grædefærdig, da det blev klart, at han ikke var i stand til spille videre. Foto: ANDREW BOYERS

»Jeg synes, at i sådan en situation, der er der nogen, der er nødt til at vurdere det bedre. Hvis VAR er på vej, ville det være en situation, som man skulle se igen. Ikke for at give et rødt kort, men for at se den igen og sige 'Hvad er det?',« forklarer Jürgen Klopp.

Efter finalen var mange fans efter Sergio Ramos, der udover tacklingen på egyptiske Salah også stødte hårdt ind i Loris Karius, hvor det efterfølgende viste sig, at målmanden fik en hjernerystelse i situationen.

Jürgen Klopp langer hårdt ud efter Sergio Ramos og sammenligner situationen med wrestling. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Jürgen Klopp langer hårdt ud efter Sergio Ramos og sammenligner situationen med wrestling. Foto: ANDREW BOYERS

»Den var hensynsløs. Jeg tror ikke, at Mo (Mohamed Salah, red.) altid ville blive skadet i den situation, men denne gang endte det uheldigt. Jeg er ikke sikker på, at det er en oplevelse, vi får igen - gå hen og giv en målmanden en albue, få deres målscorer ned som en wrestler, og så vinder du kampen, afslutter Klopp.«

Ikke desto mindre var det Sergio Ramos, der til sidst kunne løfte trofæet med de store ører for tredje år i streg efter en sejr på 3-1.