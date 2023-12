Fulham var i stand til at drille Liverpool på Anfield, men udeholdet endte med at tabe 3-4 i Premier League.

Liverpool ligner efterhånden et hold, der kan true Manchester City og Arsenal i kampen om det engelske mesterskab i denne sæson.

I hvert fald vandt Liverpool 4-3 hjemme over Fulham i en underholdende og målrig kamp i Premier League.

Liverpool smed en føring to gange i en målrig og underholdende første halvleg, men i anden halvleg leverede hjemmeholdet selv et enestående comeback i slutminutterne.

Med sejren er Liverpool lige nu oppe på andenpladsen med 31 point efter 14 kampe. Arsenal topper rækken med 33 point. Manchester City, der senere søndag møder Tottenham, har 29 point.

I søndagens kamp på Anfield scorede Trent Alexander-Arnold til 1-0 for Liverpool efter 20 minutter på et fremragende frispark, der gik ind via overliggeren og derefter ryggen på den flyvende Fulham-keeper Bernd Leno.

Men blot fire minutter senere udlignede Fulhams offensive midtbanespiller Harry Wilson til 1-1.

Liverpools midtbanespiller Alexis Mac Allister viste fremragende sparketeknik, da han hamrede 2-1-målet i kassen fra distancen.

Men den skrøbelige Liverpool-defensiv var igen ikke i stand til at holde føringen.

Tre minutter inde i første halvlegs tillægstid udlignede Fulham-backen Kenny Tete til 2-2, og så var der balance i regnskabet.

I anden halvleg forsøgte Liverpool at gå efter den tredje scoring, men skarpretterne i front svigtede denne søndag.

Især Liverpool-angriberen Darwin Nunez var flere gange synderen. Uruguayaneren hamrede blandt andet bolden på overliggeren.

I stedet slog Fulham til på et kontraangreb efter 80 minutter, hvor indskiftede Bobby De Cordova-Reid headede bolden i kassen ved bageste stolpe.

Bagud 2-3 lykkedes det alligevel Liverpool at levere et forrygende comeback og finde to mål yderligere frem på blot to minutter.

Liverpools indskiftede japanske midtbanespiller Wataru Endo hamrede på mål fra distancen efter 87 minutter, og bolden sad uden for Lenos rækkevidde i Fulham-målet.

Et minut senere scorede Alexander-Arnold igen, da han tæmmede bolden på kanten af feltet og fandt det korte hjørne til stor jubel for størstedelen af tilskuerne på Anfield.

I de øvrige kampe vandt Chelsea 3-2 hjemme over Brighton. West Ham spillede 1-1 hjemme mod Crystal Palace, der havde den danske landsholdsspiller Joachim Andersen med i hele kampen.

Philip Billing og Bournemouth spillede 2-2 hjemme mod Aston Villa. Billing kom ind ved stillingen 2-1 til Bournemouth.

/ritzau/