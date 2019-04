Liverpool-legenden Tommy Smith er død.

Han spillede 18 år i klubben, og med tilnavnet 'Anfield Iron' var han en af klubbens helt store spillere.

Tommy Smith var med på holdet, da Liverpool for første gang vandt FA Cuppen i 1965.

Han scorede i finalen, da klubben første gang vandt forgængeren for Champions League, mesterholdenes Europa Cup, i 1977.

I alt blev det til 638 kampe for den engelske klub mellem 1960 til 1978.

Fredag sov han stille ind efter i længere tid at have lidt af blandt andet demens. Han blev 74 år.

Det bekræfter datteren, Janette Simpson til Liverpools hjemmeside.

»Jeg var på vej over for at se ham, men han gik bort et par minutter, inden jeg ankom,« fortæller hun:

Tommy Smith i 2006. Foto: ANDREW YATES Vis mere Tommy Smith i 2006. Foto: ANDREW YATES

»Han var blevet svagere og svagere i den seneste tid, og havde lidt af en række forskellige ting i de seneste tre måneder. Vi er selvfølgelig alle knuste.«

I alt vandt Tommy Smith ni pokaler med Liverpool - heriblandt fire engelske mesterskaber. Og han var anfører i tre år.

Og så var han en del af den legendariske manager Bill Shanklys hold. Den ni år yngre holdkammerat Phil Thompson mindes ham således:

»Jeg elskede ham, da jeg selv stod på 'the Kop' (legendarisk tribune på Liverpools hjemmebane, red.) på grund af hans passion, hans vilje, hans engagement, han evne til aldrig at give op. Det var alt, hvad Bill Shankly ønskede af en spiller,« siger Phil Thompson om Tommy Smith:

»At spille sammen med ham, skulder ved skulder, kæmpe med ham... han var ikonisk. Han var en utrolig figur, og han hjalp mig enormt, da jeg gik fra at være en fan til rent faktisk at spille med ham.«

Fredag aften blev Tommy Smith hyldet på Anfield, da klubbens legende spillede opvisningskamp. Det kan du se øverst i artiklen