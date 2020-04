Familien til Kenny Dalglish oplyser, at han befinder sig på hospitalet, men ikke viser symptomer på sygdom.

Liverpool-legenden Kenny Dalglish er testet positiv for coronavirus og befinder sig på hospitalet.

Det oplyser hans familie fredag i en udtalelse, skriver BBC.

Den 69-årige skotte, der i sin storhedstid på banen var en målfarlig angriber, viser dog ikke symptomer på sygdom.

Kenny Dalglish tjekkede ind på hospitalet onsdag for at blive behandlet for en infektion, der krævede intravenøs medicinering. Et rutinetjek for coronavirus viste sig at være positiv.

- Testresultatet viste sig uventet at være positivt, men han har ingen symptomer, fortæller familien.

Kenny Dalglish er født i Glasgow og indledte karrieren i storklubben Celtic, inden han i 1977 skiftede til Liverpool, hvor han gennem 13 sæsoner opnåede legende-status.

I 2011 blev han udnævnt til manager i Liverpool, hvor han afløste Roy Hodgson efter en skidt sæsonstart. Dalglish nåede at sidde på trænerbænken i halvandet år, før ledelsen valgte at skifte ham ud i sommeren 2012.

Liverpool er med Jürgen Klopp som manager i øjeblikket på vej til at vinde det første engelske mesterskab i 30 år. Premier League er dog i øjeblikket suspenderet på grund af coronakrisen.

/ritzau/