Den tidligere Premier League-stjerne, Dietmar Hamann, er blevet anholdt og sigtet for overfald mod sin kæreste.

Overfaldet skulle være sket natten til fredag lokal tid i Australien, og allerede lørdag var Dietmar Hamann i retten.

Det skriver Daily Mail.

Overfaldet skulle være sket i et hus Sydney-bydelen Randwick, hvor politiet ankom klokken kvart over to fredag morgen.

Dietmar Hamann (tv) spillede i sin karriere for Bayern München, Newcastle, Liverpool, Manchester City og MK Dons.

Her blev Dietmar Hamann taget i politiets varetægt, og han har lørdag været til en kort høring, hvorefter han er blevet løsladt mod kaution.

Det er dog sket under protest fra politiet, der mener, at den tidligere tyske landsholdsspiller fortsat kan udgøre en trussel mod sin kæreste.

'Didi' Hamann har dog indleveret sit pas til myndighederne, så han ikke kan forlade Australien, og han skal således møde i retten torsdag.

Ifølge Daily Mail har Dietmar Hamanns advokat gjort klart, at Hamann nægter sig skyldig.

Dietmar Hamann har været i Australien på ferie, hvor han blandt andet har været forbi fodboldklubben Western Sydney Wanderers.

Den 45-årige tysker var en af de helt store midtbanespillere i 90'erne og 00'erne, hvor han i særdeleshed er kendt for sine syv sæsoner i Liverpool.

Her var han blandt andet med på holdet, da Liverpool lavede 'Miraklet i Istanbul' og vandt Champions League-finalen over AC Milan efter at have været bagud 0-3 ved pausen. Hamann scorede i straffesparkskonkurrencen.

'Didi' Hamann har derudover 59 landskampe for Tyskland på cv'et. Han har gennem de seneste år også arbejdet som fodboldekspert hos Sky Sports i England og Tyskland, mens han også har været brugt hos BBC og irske RTÉ.