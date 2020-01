Hvad i alverden skal Liverpool med en indkast-træner?

Det spørgsmål har Liverpool-legenden Steve Nicol spurgt sig selv - og det meste af fodboldverdenen.

Torsdag delte ESPN et klip fra deres debatprogram om Premier League (se det nederst i artiklen), hvor Steve Nicol starter en heftig diskussion med journalisten Julien Laurens om effekten af at have en indkast-træner - danske Thomas Grønnemark.

Klippet er siden hen blevet delt hundredvis af gange på sociale medier, hvor Steve Nicol gør nar af folk, der mener, at Thomas Grønnemarks træning har noget som helst at sige. Debatten blev taget op, efter Liverpool torsdag scorede efter en indkastsekvens. Målet kan du se i toppen af artiklen.

Thomas Grønnemark har i mange år trænet danske klubber i indkast - her Viborg i 2004. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Grønnemark har i mange år trænet danske klubber i indkast - her Viborg i 2004. Foto: Henning Bagger

»Jeg mener, hvem fik æren, da Alexander-Arnold slog hjørnesparket ind til Origi mod Barcelona (i Champions League-semifinalen sidste år, red.)? Var det en hjørnesparkstræner? Komplet nonsens.«

»Alexander-Arnold så, hvad der foregik og gjorde det, fuldstændig ligesom de gjorde i dag. Forresten, kan nogen fortælle mig, dybt seriøst, hvilke kvalifikationer man skal have?« spørger Steve Nicol.

Thomas Grønnemark blev hentet til Liverpool i 2018, og siden da har han fået store roser af Jürgen Klopp for sit arbejde. Sidste år kastede det en forlængelse og angiveligt også en lønforhøjelse af sig.

Og det er netop argumentet, Julien Laurens også tager fat på.

»Hvorfor ville Jürgen Klopp insistere på at få hans kontrakt forlænget med en lønforhøjelse bare få måneder efter, han kom til klubben? Hvorfor har de en indkasttræner i staben, hvis det, ifølge dig, er ligegyldigt?«

Videoen er blevet flittigt diskuteret på sociale medier, men endnu har vi ikke fundet nogen, der er enige med Steve Nicol. Liverpool-fans både i Danmark og internationalt kalder klublegenden for 'en dinosaur', der ikke følger med i moderne fodbolds udvikling.

Flere, inklusiv Julien Laurens, henviser også til en statistik, der siger, at Liverpool på 68 procent af deres indkast formår at beholde bolden, mens resten af Premier League snitter omkring 48 procent.

Angiveligt skulle blot et hold i hele Europa være bedre end Liverpool til at fastholde bolden efter indkast. FC Midtjylland. Der også benytter sig af Thomas Grønnemark.