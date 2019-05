Jamie Carragher jublede for åben mikrofon, da han gjorde status efter 4-0-sejren over FC Barcelona.

Endnu en gang lagde Anfield græstæppe til en af de helt specielle fodboldaftener, da Liverpool besejrede FC Barcelona med 4-0 og dermed er videre til Champions League-finalen med samlet 4-3.

Den tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher rangerer den præstation som historisk.

- Lige meget hvor langt du kigger tilbage, er dette den største aften på Anfield. Der er meget at tænke tilbage på, men intet slår dette.

- Bagud 0-3 mod Barcelona med Messi, verdens måske bedste spiller nogensinde, og med to af de bedste spillere ude med skader og så alligevel vinde 4-0 og gå videre samlet. Den bedste aften på Anfield nogensinde, jubler Jamie Carragher til TV3+.

Han var selv med, da Liverpool kom tilbage fra 0-3 i finalen mod AC Milan i Istanbul i 2005.

Dengang skete miraklet i løbet af en halvleg. Denne gang gik det over en 1-0-føring ved pausen og tre mål i anden halvleg, selv om både Roberto Firmino og Mohamed Salah var ukampdygtige.

- Troede jeg på det? Nej. Men jeg sagde efter det første opgør, at Liverpool kunne være i stand til at skræmme Barcelona. Og de har ikke blot skræmt dem, men skræmt dem fra vid og sans og punkteret deres sæson i Champions League, siger Carragher.

Han bemærker, at nøglen til sejr gik over at forhindre Barcelona-scoringer i første halvleg, hvor Liverpool kom foran.

Målmand Alisson leverede flere gode redninger, og i anden halvleg scorede indskiftede Georginio Wijnaldum to gange, før Divock Origi satte trumf på med sit andet mål i kampen.

Wijnaldum kom ind i stedet for venstrebacken Andy Robertson, som blev skadet.

- Vi er i finalen. Jeg er ligeglad med min skade nu. Jeg har sagt det så ofte i denne sæson, men min gud hvilket hold.

- Mange afskrev os, men i omklædningsrummet troede vi på, at vi kunne gøre det, hvis vi fik en god start, siger Andy Robertson til uefa.com.

Divock Origi scorede det første mål efter syv minutter. Det andet 11 minutter før tid.

Det skete efter en fiks hjørnesparkskombination, hvor den 20-årige højreback Trent Alexander-Arnold tog hele Barcelona-holdet totalt på sengen.

- Det skete instinktivt. Det var et af de øjeblikke, hvor man ser en mulighed, siger han til uefa.com.

/ritzau/