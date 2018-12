Liverpool-legenden John Arne Riise var kendt som en hard-hitter.

Men i en artikel skrevet af Daily Mail beskrives det, hvordan han som barn blev mobbet, og hvordan han altid har følt sig lidt uden for fællesskabet.

Særligt i Norge, hvor han kommer fra.

Han tog dog hævn for børneårenes mobning. I 2005, kort efter nordmanden vandt Champions League med Liverpool, var han hjemme i Aalesund.

Her gik han målrettet ind på en McDonald's og stirrede én af sine gamle dæmoner i øjnene. Efter han havde modtaget sin mad, opdagede den ansatte, at han kendte den rødhårede venstreback fra tidligere.

De kiggede hinanden direkte i øjnene.

»Jeg sagde ingenting og gik direkte ud og smed maden ud. Det var ikke planlagt, men det var det perfekte svar. Der er intet skamfuldt i at arbejde på McDonald's, men jeg havde lige vundet Champions League. Det føltes godt,« skriver John Arne Riise i sin bog 'Running man' ifølge Daily Mail.

I bogen fortæller han desuden, hvordan han siden har taget sårerne fra mobningen videre med sig i sit liv.

Selvom han var hård på fodboldbanen, følte han altid en svaghed i sig selv.

»I fodbold er det ikke meningen, at man skal vise svaghed. Nu har jeg den perfekte mulighed for at åbne det sorte felt i min hjerne. Lige meget hvor godt jeg spillede, troede jeg aldrig, jeg ville være i startopstillingen i næste kamp,« lyder det blandt andet.

Riise sender desuden flere stikpiller mod sine landsmænd. Blandt andet fordi, han følte, at de foretrak Manchester United-spilleren Ole Gunnar Solskjær, fordi han aldrig sagde noget kontroversielt. John Arne Riise mener selv, at han var for åbenmundet til, at nordmændene kunne håndtere ham.

John Arne Riise indstillede karrieren i 2016. Han nåede at spille 110 landskampe for Norge. Han er 38 år.

Champions League-finalen, han vandt med Liverpool, var mod Milan. Kampen huskes blandt andet for et sensationelt comeback af englænderne, der var bagud 0-3 ved pausen.