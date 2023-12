Lask fra Østrig var chanceløs på Anfield, hvor Liverpool uden besvær vandt 4-0 i Europa League.

Liverpool kan gå ind i engelsk fodbolds travle vinterprogram med lidt mere ro i sindet, efter at storklubben torsdag aften spillede sig til en stensikker 4-0-sejr over Lask fra Østrig i Europa League.

Den betyder ikke blot, at Liverpool er sikker på at avancere til knockoutfasen efter nytår. Holdet slutter også på gruppe E's vigtige førsteplads, så man slipper for to ekstra kampe og stryger direkte til ottendedelsfinalerne.

Det blev klart, da forfølgeren Toulouse med Mikkel Desler og Rasmus Nicolaisen på holdet måtte nøjes med 0-0 mod Royale Union SG.

Jürgen Klopps tropper tog opgaven mod de undertippede gæster alvorligt, leverede et professionelt stykke arbejde og afgjorde reelt kampen med to mål inden for det første kvarter.

Først kastede Luis Diaz sig frem og pandede et indlæg fra Joe Gomez hårdt i nettet. Kort efter øgede Cody Gakpo til 2-0 fra tæt hold efter Mohamed Salahs tværpasning.

Liverpool må de næste uger klare sig uden førstemålmand Alisson Becker, men hvis de kommende kampe forløber som mod Lask, bliver det næppe et problem.

Østrigerne truede stort set ikke reservekeeper Caoimhin Kelleher, der sjældent fik lejlighed til at udmærke sig, men kunne trøste sig med et rent mål.

Det blev 3-0 kort efter pausen, hvor Lask-målmand Tobias Lawal kom for sent ud af sit mål, missede bolden og nedlagde Gakpo i feltet. Salah bankede kuglen fladt i nettet fra straffesparkpletten.

Allerede efter 55 minutter fik Salah og Diaz fyraften, og det ødelagde lidt af rytmen. I overtiden gav Cody Gakpo dog publikum en sidste scoring, da han øgede til 4-0.

