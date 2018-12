Dejan Lovren drømmer om at gå ubesejret igennem Premier League, ligesom Arsenal gjorde for 15 år siden.

38 kampe uden nederlag.

Det er drømmen for Liverpool-forsvareren Dejan Lovren, der håber, at hans hold kan gå igennem Premier League-sæsonen uden at tabe en eneste kamp.

Det er kun sket én gang før, da Arsenal i 2003/2004-sæsonen fik kælenavnet "Invincibles" (De uovervindelige, red.) efter en sæson uden nederlag.

- Det er selvfølgelig en udfordring, men det er det, vi vil. Det er derfor, vi (spillerne, red.) er taget til Liverpool - fordi vi ved, vi kan gøre det, siger Lovren til britiske medier ifølge Reuters.

- Arsenal har gjort det, så hvorfor skulle vi ikke kunne, fortsætter kroaten.

Liverpool indtager førstepladsen i den bedste engelske række med 45 point, hvilket er et mere end Manchester City på andenpladsen.

Indtil videre har de 17 ligakampe, Liverpool har spillet, budt på 14 sejre og 3 uafgjorte. Jürgen Klopp og co. er de eneste, der endnu ikke har tabt.

Liverpool skal fredag forsøge at opretholde den statistik, når holdet møder Wolverhampton på udebane.

/ritzau/