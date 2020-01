Det gik grueligt galt for Frances Kitching tirsdag i sidst uge.

Keeperen fra Liverpools kvindehold kom slemt til skade til træning, og det gik slemt ud over fodboldspillerens pande.

'Det her er nok den værste skade, jeg har haft som målmand, men efter en masse hævelse og mange smerter, kan jeg endelig sige, at jeg har det bedre, og jeg er klar til at komme tilbage til mine piger,' skriver Frances Kitching på Instagram.

Her har hun også delt et billede af sin pande efter uheldet, og det var tydeligvis en blodig affære, hvilket kan ses i bunden af artiklen.

Efterfølgende var begge hendes øjne blå, og hun er blevet syet med mange sting - hele vejen fra hårgrænsen og ned til det ene øjenbryn.

En skade, der også holdt hende ude af Liverpools kamp mod Bristol City.

En kamp, som Liverpools kvinder vandt med 1-0 uden Frances Kitching mellem stængerne.

'Jeg støtter dem (Liverpool, red.) hvert minut hjemmefra. Vi ses snart på banen igen - kærlig hilsen Fran, aka HP (Harry Potter, red.). Jeg vender tilbage,' skriver målvogteren, der kom til Liverpool i august 2018.