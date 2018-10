Kairo. Fodboldstjernen Mohamed Salah måtte lade sig udskifte i det 88. minut, da Egypten spillede Africa Cup of Nations mod Swaziland.

Liverpool-spilleren forsøgte først at ryste skaden i det ene ben af sig, men måtte til sidst forlade banen og efterlade sit hold med ti mand, da Egypten allerede havde foretaget tre udskiftninger.

- Det ser ikke alvorligt ud. Jeg tror bare, at det er en muskelforstrækning, men han skal skannes for at fastslå tidshorisonten for skaden, siger Egyptens assistenttræner, Hany Ramzy, til den egyptiske avis Al-Ahram ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge en talsmand fra holdets lægestab skal skanning foretages så hurtigt som muligt.

- Jeg tvivler på, han kan spille tirsdag. Men vi ved mere efter skanningen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Africa Cup of Nations er turneringen om det afrikanske mesterskab for landshold, og Egypten vandt kampen med 4-1.

Inden skaden havde Salah scoret på direkte hjørnespark, og med det flotte mål slog den 26-årige angriber rekorden som den mest scorende egypter i Africa Cup of Nations.

Det var samtidig Salahs femte mål i de seneste fire kampe for Egypten.

Egypten spiller returkamp mod Swaziland tirsdag.

