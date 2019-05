Han kom ind og scorede to gange.

Men Georginio Wijnaldum var ganske enkelt rasende inden returopgøret mod Barcelona tirsdag aften.

For den hollandske stjerne, der scorede to mål i Liverpools vanvittige comeback, startede på bænken.

»Jeg var meget sur over, at manageren smed mig på bænken. Da jeg kom ind, prøvede jeg bare at hjælpe holdet, og jeg hjalp holdet med to mål,« siger Wijnaldum på tv kort efter sejren.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Han kunne dog selvsagt juble over 4-0-sejren og den kommende Champions League-finale.

»Ufatteligt. Efter kampen i Spanien var vi sikre på, vi kunne score fire og vinde 4-0. Folk uden for tvivlede, men igen viste vi, at alt er muligt. Det er meget rørende,« siger Wijnaldum.

Anfører Jordan Henderson stemmer i.

»Ufatteligt. Ufatteligt. Jeg tror ikke, at mange troede på os. Før kampen vidste vi, det blev svært. Men vi vidste, det var stadig muligt. Det er en speciel aften på Anfield, helt oppe med de andre,« siger kaptajnen.