Han afgjorde det hele - men Andrea Pirlo var ligeglad.

»Divock Origi var forfærdelig,« lød dommen prompte fra fodboldlegenden.

Det var i Sky Sport Italias dækning af Champions League-finalen, at ordene faldt.

Her var Andrea Pirlo med i eksperpanelet, der skulle se nærmere på finalisterne, Liverpool og Tottenham.

Divock Origi med Champions League-trofæet.

Og den tidligere midtbane-troldmand var nådeslås over for Liverpools belgiske angriber, der ellers scorede til slutresultatet 2-0 mod slutningen af kampen. Se målet øverst i artiklen

»Han kom ind til sådan en vigtig kamp med den attitude,« sagde Andrea Pirlo:

»Hvis han ikke havde scoret, ville han have fået en ordentlig omgang.«

Det fik i øvrigt en anden ekspert i studiet, tidligere toptræner Fabio Capello, til spontant at udbryde: »Jeg er enig.«

Uanset hvad har Divock Origo haft et par afgørende optrædener for Liverpool i de to seneste Champions League-kampe.

Mod FC Barcelona i semifinalereturopgøret scorede han to gange i 4-0-sejren, hvoraf det ene var særligt spektakulært.

Selv var den 24-årige belgier glad efter lørdagens finale.

»Der er utroligt mange følelser lige nu. Det er noget, man har arbejdet for så længe. Det her er så specielt for klubbe, for holdet, for trænerne, for spillerne, for alle,« lød det fra Divock Origi efter triumfen i Madrid.

