Hvis Liverpools reserver kommer forbi Shrewsbury, venter Chelsea i femte runde af FA Cuppen.

Femte runde af den traditionsrige FA Cup kan byde på et brag af de helt store, da Chelsea ligger til at møde Liverpool på hjemmebane i det, der svarer til turneringens ottendedelsfinaler.

Det blev en kendsgerning ved mandagens lodtrækning.

Før opgøret bliver en realitet, skal Liverpool dog lige vinde omkampen i fjerde runde på hjemmebane mod Shrewsbury.

De to klubber spillede 2-2 i deres pokalmøde søndag, efter at det reservespækkede Liverpool-hold havde sat en føring på 2-0 over styr mod mandskabet fra den tredjebedste række.

Når omkampen spilles på Anfield 4. februar, bliver det igen med en masse reserver hos Liverpool. Manager Jürgen Klopp har sendt sine stjerner på vinterferie, og det har han ikke i sinde at ændre på.

Lodtrækningen til næste runde gav mulighed for et interessant møde mellem Wayne Rooney og hans tidligere klub, Manchester United.

Nu tørner Rooney ud for Derby, der dog lige skal slå Northampton først i fjerde runde.

Manchester City skal på udebane møde Sheffield Wednesday, mens vinderen af omkampen mellem Tottenham og Southampton på hjemmebane skal møde Norwich.

Mandag aften skal Bournemouth møde Arsenal. Vinderen af den kamp kan se frem til en udekamp mod Portsmouth. Kasper Schmeichel og Leicester får hjemmebane i næste runde mod enten Coventry eller Birmingham.

Endelig skal enten Reading eller Cardiff møde Sheffield United, mens West Bromwich tager imod enten Newcastle eller Oxford.

/ritzau/