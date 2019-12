Et nederlag ude mod målmaskinen Salzburg kan sende de forsvarende mestre fra Liverpool ud efter gruppespillet.

Der er pres på sidste sæsons Champions League-mestre fra Liverpool, når Premier League-topholdet skal hente point ude mod Salzburg tirsdag for at være sikker på avancement i årets udgave af Europas største klubturnering.

Et nederlag vil sende Salzburg a point med Liverpool, som vil være dårligst indbyrdes, med mindre det bliver et etmålsnederlag på 4-5 eller højere score. Og får Napoli samtidig point hjemme mod bundproppen Genk, er Liverpool ude.

Det med at skulle levere et resultat under stort pres er imidlertid en disciplin, som Liverpool har en del erfaring med de seneste sæsoner i Europa. Og som Jürgen Klopps hold har løst.

I de to seneste sæsoner har Liverpool i sidste runde af gruppespillet skullet have point - i sidste sæson endda en sejr over Napoli for at gå videre til knockoutfasen. Begge sæsoner endte holdet i finalen.

Så selv om Salzburg var tæt på at lave et mirakuløst resultat i mod Liverpool på Anfield i oktober, da man ændrede 0-3 til 3-3, inden det endte 4-3 til Liverpool, er Liverpool favorit til at gå videre.

Men alt er ikke lutter optur i Liverpool lige nu trods en suveræn føring i Premier League. Holdet er slemt plaget af skader i defensiven. Og Salzburg er Champions Leagues tredjemest scorende hold med 16 mål.

Derfor var manager Jürgen Klopp også glad for, at holdet i weekenden slog Bournemouth 3-0 og holdet nullet for første gang i 14 kampe.

- Jeg havde glemt, hvordan det føles (at holde nullet, red.), lød det fra Klopp efter kampen.

- Vi var alle sammen desperate efter at prøve det igen, og nu skal vi sørge for, at der kommer flere af dem. Den næste kamp, hvor det vil gavne os voldsomt, venter allerede lige om hjørnet, sagde han om kampen mod Salzburg.

I kampen blev skadesituationen i defensiven dog forværret. Midtstopper Dejan Lovren udgik med en skade og slutter sig til midtstopper Joel Matip på skadeslisten. Her er også det bomstærke defensive midtbaneanker Fabinho placeret.

Især Fabinho har været en markant profil for Liverpool i denne sæson, hvor han har spillet stærkt.

Hos Salzburg råder man over den norske komet Erling Braut Haaland, der med sine otte mål er nummer to på Champions Leagues topscorerliste.

Den høje, 19-årige nordmand har scoret i alle fem gruppekampe indtil videre, og en vingeskudt defensiv er næppe Jürgen Klopps foretrukne opskrift på at tæmme ham.

Kampene i gruppe E har kickoff klokken 18.55.

I gruppe F skal danskerklubben Borussia Dortmund have hjælp fra FC Barcelona, som skal tage point ude mod Inter, mens Dortmund selv skal løse sin egen opgave mod Slavia Prag. Opgørene begynder klokken 21.

/ritzau/