Liverpool kom bagud efter et minut, men vendte det til en 2-1-sejr hjemme mod Tottenham søndag.

Ingen har slået Liverpool i denne sæson i Premier League, og søndag forsatte stimen som ubesejret.

Her forsøgte Tottenham sig med en lynscoring efter under et minut, men presset blev for stort, og Liverpool udlignede i anden halvleg.

Efter et dumt straffespark kunne Mohamed Salah så med et kvarter igen sikre Liverpool en 2-1-sejr i hjemmekampen.

Dermed topper Liverpool rækken med 28 point efter ni sejre og en enkelt uafgjort kamp, mens Manchester City er seks point efter.

Der var ellers blot spillet 47 sekunder, så havde Harry Kane bombet Tottenham til en overraskende 1-0-føring.

Moussa Sissoko erobrede bolden og iværksatte en kontra med et sololøb. Han fandt Son Heung-min, som trak ind i banen og fyrede kanonen af.

Bolden gik via Dejan Lovrens hoved på overliggeren, sprang i spil igen og landede lige foran snuden på Kane, der headede Tottenham foran.

Herefter blev første halvleg intens. Liverpool var på bolden hele tiden, og Tottenham forsvarede sig massivt og satsede på omstillinger og hurtige pasninger.

Liverpool fortsatte presset fra første fløjt i anden halvleg, og reservekeeper Paulo Gazzaniga i Tottenhams mål måtte atter præstere en fornem redning, da Roberto Firmino forsøgte sig på et hovedstød.

Kort efter var Son tæt på endnu en lynscoring i den anden ende, da han knaldede bolden på træværket efter Gazzanigas aflevering på et udspark.

Lovren knaldede en albue i hovedet på Harry Kane, og intensiteten var maksimal.

Christian Eriksen var med og havde det svært på midtbanen, og efter 51 minutter blev presset mod Tottenham for stort. Bolden ramte Danny Rose i hovedet og strøg hen til Jordan Henderson, der skovlede den i mål til 1-1.

Med en time igen tog gæsterne imod og høvlede bolde væk i Liverpools stormløb.

Med lidt under et kvarter igen begik Serge Aurier så et klodset straffespark, da han nedlagde Sadio Mané, og Mohamed Salah bankede Liverpool på 2-1.

Tottenham forsøgte at skabe chancer til en udligning i slutfasen, men det lykkedes ikke.

