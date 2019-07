Den belgiske angriber Divock Origi scorede flere afgørende mål for Liverpool i slutfasen af sidste sæson.

Matchvinder i Merseyside-derbyet mod Everton, afgørende mål i comebacket mod FC Barcelona i Champions League-semifinalen og en scoring i Champions League-finalen mod Tottenham.

Den belgiske angriber Divock Origi var manden bag en række vigtige mål i slutfasen af sidste sæson for Liverpool, der sluttede sæsonen som toer i Premier League, mens det blev til triumf i Champions League.

Det har sikret Origi en ny kontrakt i Liverpool. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Der er tale om en kontrakt på flere år, men der oplyses ikke, hvor lang den er.

- Jeg blev en mand i denne klub. Jeg kom til, da jeg var 19 år, siger den i dag 24-årige Origi til klubbens hjemmeside.

- Vi er fortsat unge, så der er fortsat en masse potentiale i gruppen af spillere. Jeg har det bare sjovt i træning og på banen. Det er vigtige faktorer som spiller, siger Origi.

Han kom til Liverpool i 2014 fra franske Lille på en femårig kontrakt, og det er blevet til 28 mål i 98 kampe for klubben.

I den periode har han været udlejet to gange. Han var en sæson i Lille og en sæson i tyske Wolfsburg. Desuden har flere skader drillet angriberens karriere i Liverpool.

Origi er i Liverpool oftest reserve for klubbens stjernetrio i front bestående af Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kalder den nye kontrakt for en win-win-situation.

- I forhold til alder er det en vigtig kontrakt for ham og for os. Det bliver en vigtig rolle, han får for os i næste sæson, siger Klopp til hjemmesiden.

Her skal Liverpool forsøge at fravriste Manchester City det engelske mesterskab.

/ritzau/