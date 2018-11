Thomas Grønnemark har imponeret så meget i engelsk Premier League-klub, at kontrakten er blevet forlænget.

Selv om mange fodboldinteresserede formentlig aldrig havde hørt om Thomas Grønnemark før denne sæson, har han fået slået sit navn fast i den engelske traditionsklub Liverpool FC.

Og det er nu blevet belønnet med en kontraktforlængelse til danskeren, der er indkasttræner.

42-årige Thomas Grønnemark har tidligere selv kaldt sit job for det måske mærkeligste i verden.

Men i sin seks måneder lange prøveperiode i Liverpool har danskeren imponeret så meget, at aftalen nu er blevet forlænget indtil næste sommer, skriver BBC.

Grønnemark har verdensrekorden i indkast med et kast på 51,33 meter.

Han har tidligere fortalt, at han i Liverpool arbejder med tre slags indkast: lange, hurtige og kloge indkast.

Lange indkast kan ende inde i modstanderens straffesparksfelt som ved et frispark eller et hjørnespark.

De hurtige kan skabe kontramuligheder.

Og de kloge indkast kan hjælpe et hold med at holde på bolden og undgå at sætte sine egne spillere under pres, har Thomas Grønnemark fortalt.

Danskeren har tidligere også trænet indkast i AC Horsens, FC Midtjylland og en unavngiven tysk klub.

