Det var uacceptabelt, at jublende Liverpool-fans befandt sig i store forsamlinger fredag.

Liverpool har været på den anden ende, siden byens ene hold torsdag blev sikre på at vinde den bedste engelske række for første gang i 30 år.

Kort efter det torsdag aften stod klart, at Jürgen Klopp og co. havde sikret sig Liverpool FC mesterskabet, samlede jublende fans sig omkring klubbens stadion, Anfield, i ekstase.

Det samme skete fredag ved Pier Head på byens havnepromenade.

Det har nu fået Liverpool FC til at fordømme de glade fans' opførsel.

- Vores by er stadig midt i en offentlig sundhedskrise, og denne opførsel er fuldstændig uacceptabel, lyder det i en fælles udtalelse fra fodboldklubben, det lokale politi og bystyret på den engelske mesterklubs hjemmeside.

- Den potentielle fare for en andenbølge af Covid-19 eksisterer stadig, og vi bliver nødt til at arbejde sammen for at sikre, at vi ikke ødelægger alt det, der er blevet opnået i regionen under nedlukningen.

I udtalelsen lyder det ligeledes, at der vil blive stablet en sejrsparade på benene, når det er sikkert at afholde den.

Liverpools mesterskab blev en realitet, da de nærmeste konkurrenter, Manchester City, torsdag tabte til Chelsea og dermed ikke længere kan indhente Merseyside-klubben i toppen af tabellen.

