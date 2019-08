Thomas Grønnemark fortsætter som indkasttræner hos de forsvarende Champions League-mestre Liverpool FC.

Selv om mange fodboldinteresserede formentlig aldrig havde hørt om Thomas Grønnemark før sidste år, så har han efterhånden slået sit navn fast i den engelske traditionsklub Liverpool FC.

Og det er nu blevet belønnet med endnu en kontraktforlængelse til danskeren, der er indkasttræner. Det bekræfter han over for Skive Folkeblad.

- Jeg fortsætter i klubben i denne sæson. Jeg har ikke lavet en pressemeddelelse, men det er rigtigt, så jeg kan godt bekræfte det, siger han til avisen.

- Det er fantastisk. Når vi lige har vundet Champions League og var et point fra at vinde det engelske mesterskab, så bliver det ikke meget større og meget bedre - specielt når Jürgen Klopp (Liverpools manager, red.) også er så glad for min indsats.

Tidligere har 43-årige Grønnemark luftet en drøm om at blive tilknyttet Liverpool på fuld tid, men hvad det nuværende samarbejde består af, holder han for sig selv.

- Det er fortroligt, hvad kontrakten indeholder, men jeg har kontrakt for hele denne her sæson, siger han og tilføjer, at han også er tilknyttet den belgiske fodboldklub Gent samt en tredje, fortrolig europæisk klub.

- I sidste sæson arbejdede jeg med seks klubber, og jeg forventer, at jeg som minimum når op på det samme i løbet af denne sæson, siger Thomas Grønnemark til Skive Folkeblad.

Han begyndte sit arbejde i Liverpool FC i sommeren 2018, og efter en seks måneder lang prøveperiode havde danskeren imponeret så meget, at aftalen blev forlænget frem til sommeren 2019.

Grønnemark har verdensrekorden i indkast med et kast på 51,33 meter.

Han har tidligere fortalt, at han i Liverpool arbejder med tre slags indkast: lange, hurtige og kloge indkast.

Lange indkast kan ende inde i modstanderens straffesparksfelt som ved et frispark eller et hjørnespark.

De hurtige kan skabe kontramuligheder.

Og de kloge indkast kan hjælpe et hold med at holde på bolden og undgå at sætte sine egne spillere under pres, har Thomas Grønnemark fortalt.

Danskeren har tidligere også trænet indkast i AC Horsens, FC Midtjylland og en unavngiven tysk klub.

/ritzau/