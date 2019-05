En inkarneret Liverpool-fan har taget kreative midler i brug for at komme til Champions League-finalen.

For Simon Wilson har i noget tid haft billetten i hus, men han havde indtil for nyligt ikke noget transportmiddel.

»Jeg var heldig at få en billet i lodtrækningen gennem mit sæsonkort, men fordi det ikke blev offentliggjort indtil for nyligt, ville jeg ikke booke transport. Da jeg tjekkede på nettet, var det så latterligt dyrt. Flybilletter kostede omkring 800 pund (svarende til omkring 6.800 kroner, red.)« siger Simon Wilson, der også er youtuber, til Liverpool Echo.

Han nægtede dog at gå glip af finalen i Madrid og ringede derfor til sin bror. Sammen startede de jagten på en brugt bil, de kunne bruge til formålet.

Og det gav pote, for efter at have søgt rundt omkring på nettet, fandt Simon Wilsons bror en brugt bil på Facebook - en Skoda Favorit GLXI til blot 40 pund, svarende til cirka 340 kroner.

»Da han fortalte mig det (at han havde fundet den, red.), havde jeg det bare sådan 'køb den nu, så kan vi bekymre os senere,'« fortæller Simon Wilson om bilen, som kan ses i bunden af artiklen.

Rejsen til Madrid startede onsdag aften fra Anfield - en tur der skulle tage omkring 22 timer - men der har været nogle udfordringer for Wilson-brødrene.

Turen til færgen skulle kun have taget fem timer. Men en kombination af voldsom trafik og at bilen kører langsomt betød, de ikke nåede færgen til Calais. Og problemerne stoppede ikke her.

Selvom de fik plads på en ny færge kort tid efter, gik køleren til bilen i stykker. Noget, de to herrer ikke har taget så tungt, fortæller de til Liverpool Echo.

For undervejs forsikrede de, at de nok skulle ende i Madrid. Uanset hvad.

»Værste scenarie er, at vi hopper på et tog et sted. Det er slet ikke en mulighed, vi ikke er der,« sagde Simon Wilson undervejs til det engelske medie.

Han har løbende dokumenteret sin rejse på Instagram, og her kan man se, at de i løbet af fredag er ankommet i Spanien - i bilen til 340 kroner.