Sadio Mané vil acceptere det, hvis Liverpool går glip af mesterskabet på grund af en sæsonaflysning.

Liverpool-stjernen Sadio Mané vil have forståelse for, hvis Premier League bliver afblæst uden kåring af en mester, selv om Liverpool dermed går glip af det første mesterskab i 30 år.

- Jeg vil vinde kampe og tage trofæet. Det ville jeg elske. Men i denne situation vil jeg kunne forstå det, uanset hvad det ender med.

- Det er min drøm, og jeg ønsker at vinde titlen i år. Men hvis det ikke bliver tilfældet, vil jeg acceptere det. Det er en del af livet. Forhåbentlig kan vi så vinde titlen næste år, siger Sadio Mané til Talksport.

Da rækken blev sat på standby på grund af coronakrisen førte Liverpool ellers med 25 point ned til Manchester City og manglede blot at hente seks point i de resterende ni kampe for matematisk at sikre sig titlen.

Men med fortsat usikkerhed omkring mulighederne for overhovedet at få sæsonen færdigspillet i det sygdomsramte England er intet givet.

- Det har været vanskeligt for Liverpool, men det har været mere vanskeligt for millioner af mennesker verden over.

- Nogle har mistet familiemedlemmer, og det er en mere vanskelig situation, siger Mané.

I spekulationerne omkring en mulig skrivebordsafgørelse i Premier League har også præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund, Aleksander Ceferin, givet sin mening til kende. For ham er Manés tanker om et mistet mesterskab helt ubegrundede.

Til det slovenske medie Ekipa24 lød det, at han ikke kan se, hvordan Liverpool ikke kan få titlen.

Bliver kampene spillet, bliver topholdet så godt som umuligt at indhente.

Bliver kampene ikke spillet, skal der alligevel findes en mester.

- Og jeg kan ikke se - jeg kan ikke forestille mig et scenarie - hvor mesteren ikke vil blive Liverpool, lød det fra Uefa-præsidenten.

Der er ikke spillet kampe i Premier League siden 9. marts.

/ritzau/