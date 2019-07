Ejerne af den engelske storklub Liverpool vil sikre sig alle rettigheder til ordet »Liverpool.« i en fodboldmæssig kontekst.

Fenway Sports Group, eller FSG som ejergruppen kaldes, har indsendt en ansøgning til The Intellectual Property Office for med deres egne ord; »at beskytte klubben og dens fans mod dem, der tjener penge på uægte produkter.«

Liverpool Echo skriver, at målet med ansøgningen er, at alle indtægter fra produkter, der har relation til Liverpool skal ende hos Anfield-klubben.

En talskvinde for Liverpool slår dog fast, at rettighederne kun skal gælde, når Liverpool bliver brugt i en fodboldmæssig kontekst, og altså ikke når det for eksempel omhandler Liverpool-by.

Liverpools CEO Peter Moore til højre. Foto: SERGIO PEREZ

Det er ikke første gang, at en engelsk klub gerne vil sikre sig rettighederne omkring klubbens navn.

Således har både Chelsea og Southampton tidligere sikret sig de kommercielle rettigheder til klubbernes navne.

I praksis vil det betyde, at Liverpool F.C. vil kunne lægge sag an mod alle, der sælger produkter eller lignende, mens de bruger fodboldklubben Liverpools brand.

»Fordelen ved at sikre disse rettigheder er, at alle indtægter fra officielle Liverpool-produkter kommer tilbage til klubben, så de kan geninvesteres i klubben,« siger talskvinden for Liverpool.

Liverpool-fansene er ikke tilfredse med ejernes forsøg på at sikre rettighederne til Liverpool. Foto: CARL RECINE

Men ikke alle er helt tilfredse med FSG's forsøg på at sikre disse rettigheder.

Frygten er blandt andet, at det vil gå udover de lokale fodboldklubber i byen, da ejerne i teorien vil kunne tvinge klubberne til at ændre navn, hvis ordet Liverpool indgår i navnet.

Men selvom CEO i FSG, Peter Moore, afviser netop det, så har mange Liverpool-fans allerede reageret på nyheden, og fangruppen Spirit of Shankly udtrykker med overskriften, »Liverpool is not for trademarking«, deres utilfredshed.

»Det fremmedgør hele fanbasen. Vi værdsætter sammen med alle fans vores uafhængige forhandlere. De tilføjer så meget til vores fankultur og atmosfære - og derfor klubbens succes,« skriver Spirit of Shankly blandet andet.

Liverpool fejrer Champions League-trofæet tidligere på året. Foto: Jon Super

FSG er et amerikansk ejet sportsfirma, og udover Liverpool ejer de også det store baseball franchise, Boston Red Sox.

De købte Liverpool tilbage i 2010, og siden da er det gået stødt fremad for Anfield-klubben, der vandt Champions League i den forgangne sæson.

De tidligere ejere George N. Gillett, Jr. og Tom Hicks blev ofte kritiseret af Liverpool-fans for kun at være i Liverpool for at tjene penge til egen lomme, og med forsøget på at sikre rettighederne til Liverpool, bliver FSG nu beskyldt for det samme.

»Spirit of Shankly er stærkt imod den åbenlyse udnyttelse af vores fodboldarv. Men dette handler om mere end LFC. Liverpool-navnet kan ikke ejes af FSG. Det er navnet på vores by, det ejes af dets folk,«