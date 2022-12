Lyt til artiklen

Det skulle have været hans første fridag på juleaften i 17 år, men han endte på hospitalet.

Liverpool-darlingen Jay Spearing spillede for klubben gennem 16 år og er nu akademitræner selvsamme sted, og det var netop i klubben, at man fattede mistanke til, at noget kunne være helt galt.

Den tidligere midtbanespiller fortæller på Instagram, at han juleaftens dag havde været forbi klubbens læge og fik taget en blodprøve - dernæst måtte han indlægges akut med den meget sjælden Addisons sygdom.

Han takker sin kone for, at hun pressede på for at få ham til lægen for at få undersøgt hans pludselige meget brune hudfarve.

»Jeg havde ignoreret symptomer og forandringer i min krop (inklusive en dejlig solbrændthed) i over et år uden at tjekke, hvad der forårsagede det, skriver Spearing,

På sundhed.dk fremgår det, at sygdommen skyldes et svigt i binyrebarkens produktion af de to hormoner, kortisol og aldosteron.

Ved akut binyrebarksvigt får man lavt blodtryk og væskemangel, hvilket kan føre til organerne i kroppen ikke får tilført nok næring og ilt. Ifølge Spearing var han ikke langt fra at nå det stadie, som kaldes Addisons krise.

Det er sjældent, men livstruende.

Spearing sender nu en klar opfordring.

»Moralen er: Ignorer ikke ændringer i din krop, uanset hvor små de måtte være. Få det tjekket!«