Det så ikke godt ud.

Liverpools brasilianske målmand, Alisson, var ikke i stand til at spille videre, da han efter en cirka 35 minutter af Premier League-åbneren mellem Liverpool og Norwich lå på græsset.

Spillerne stoppede lige pludseligt op, mens bolden var nede ved Norwich-målmand Tim Krul, da Alisson stadig lå ned.

På de langsomme gengivelser kunne man se, den var gal.

Alisson Becker fik lidt over en halv time på banen. Foto: CARL RECINE Vis mere Alisson Becker fik lidt over en halv time på banen. Foto: CARL RECINE

På et simpelt målspark lagde Alisson bolden på jorden og sparkede hurtigt bolden frem efter et kort tilløb. Og i samme bevægelse gik han til jorden. Du kan se hændelsen øverst i artiklen.

26-årige Alisson måtte have hjælp til at kunne humpe fra banen, og ind kom Liverpools nyindkøb, Adrián, der er købt ind som klar reserve for brasilianeren.

Der spekuleres allerede nu i, at der kan være tale om en sprængt akillessene. Det er en skade, der typisk tager et halvt år at komme sig over.

Liverpool kom foran med hele 4-0 inden pausen mod et tydeligt nervøst Norwich-hold. Gæsterne fik dog scoret i anden halvleg på Anfield ved den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki.