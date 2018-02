Liverpool er reelt allerede gået videre til kvartfinalen i Champions League efter en vild udebanesejr mod FC Porto på 5-0 i den første ottendedelsfinale. Og det var et resultat, som manager Jürgen Klopp godt kunne bruge.

»Det var en perfekt kamp. Vi spillede meget professionelt. Vi spillede aggressivt, vi forsvarede os godt, vi lavede gode kontraangreb, vi holdt godt fast i bolden og kørte dem rundt på banen. Den slags er normalt ikke muligt, men det var i dag,« sagde Jürgen Klopp efter kampen ifølge BBC.

»Det var hårdt arbejde, men gutterne nød det, og det var det vigtigste,« sagde tyskeren efter kampen, hvor Sadio Mané scorede tre mål, mens Roberto Firmino og Mohamed Salah stod for de to øvrige scoringer.

»Jeg så mange gode prætationer i aften. Sådan et resultat er kun muligt, når alle spiller op til deres bedste. Det er der brug for i sådan en kamp og i sådan en turnering. Det er klart, at Sadio Mané var kampens bedste spiller, men Firminos hårde arbejde var igen utroligt, og Salahs mål (til 2-0, red.) var nok kampens vigtigste,« sagde Jürgen Klopp.

»Men også en spiller som Andrew Robertson spillede helt fantastisk. Hans indlæg sad lige, hvor de skulle.«