Seks Liverpool-fans er blevet anholdt for at skabe uro i Barcelonas gader før Champions League-semifinalen.

Liverpool-fans varmer op til Champions League-braget mod FC Barcelona i den spanske by onsdag.

Men billeder på de sociale medier viser, at det ikke er alle fans af den engelske storklub, der formår at opføre sig ordentligt.

Videoer viser blandt andet en mand, der bliver skubbet i en fontæne af en Liverpool-tilhænger.

Det har fået Liverpools administrerende direktør, Peter Moore, til at løfte pegefingeren over for holdets fans.

- Vi synger stolt, at vi har besejret hele Europa. Men lad os behandle denne smukke by med alt den respekt, den fortjener, og opføre os på en måde, der kommer Liverpool FC til gode.

- Hav det sjovt, men vi er Liverpool, og lad os besøge Barcelona med ydmyghed, skriver han.

Også på Liverpools hjemmeside tager man afstand for urolighederne i Barcelona.

- Sådan en adfærd er totalt uacceptabel og vil ikke blive tolereret.

- Liverpool FC arbejder med Merseyside Police og de spanske myndigheder i forsøget på at identificere de involverede i episoden (med fontænen, red.), skriver klubben.

Flere internationale nyhedsbureauer skriver, at seks Liverpool-fans er blevet anholdt for at forstyrre den offentlige ro og orden. Anholdelserne er ikke sket i forbindelse med episoden ved fontænen.

Champions League-semifinalen fløjtes i gang klokken 21. Returkampen spilles tirsdag i næste uge i England.

/ritzau/