Liverpool slog Leicester 2-1 efter et straffespark i tillægstiden og fortsatte dermed stimen af ligasejre.

Det er svært at se, hvad der skal stoppe Liverpool i denne sæson.

Det blev i hvert fald ikke Kasper Schmeichel og Leicester i denne omgang.

For lørdag sikrede et straffespark i tillægstiden Liverpool den ottende ligasejr i træk i denne sæson, da James Milner hamrede bolden i mål, og dermed vandt Liverpool 2-1 hjemme over Leicester.

Det betød, at Liverpool topper rækken med sine 24 point, som otte sejre har kastet af sig, og dermed tangerer klubben sin bedrift fra starten af sæsonen i 1990-91.

Dengang blev de første otte ligakampe også vundet, inden det blev 1-1 mod Norwich.

Sejren over Leicester var i øvrigt Liverpools 17. ligasejr i træk på tværs af to sæsoner.

Kampen havde den spøjse omstændighed, at Liverpool-manager Jürgen Klopp bor i Leicester-manager Brendan Rodgers tidligere hus.

Klopp tog over som manager i Liverpool efter Brendan Rodgers i 2015. Siden havde Rodgers stor succes i Celtic, inden han kom til Leicester.

Det var første gang, at Rodgers var tilbage på Anfield som manager siden sin tid i klubben, og han kunne se Sadio Mané bringe Liverpool foran fem minutter før pausen.

Senegaleseren blev sendt afsted med en klasseaflevering af James Milner, og angriberen afventede, at Kasper Schmeichel gik ud af sit mål, og så sparkede Mané sikkert bolden i mål.

Det gjorde han for 50. gang i Premier League for klubben.

Schmeichel diskede op med en refleksredning på et forsøg fra Mohamed Salah efter et minut af anden halvleg og holdt dermed Leicester inde i opgøret.

James Maddison scorede Leicesters mål til 1-1 ude mod Liverpool i Premier League lørdag. Carl Recine/Ritzau Scanpix Vis mere James Maddison scorede Leicesters mål til 1-1 ude mod Liverpool i Premier League lørdag. Carl Recine/Ritzau Scanpix

Gæsterne havde dog ikke en eneste afslutning på mål i de første 45 minutter, og Mané var tæt på efter 55 minutter.

Efter en time var muligheden der til Leicesters Jamie Vardy, som blev sendt afsted, men han kunne akkurat ikke nå frem til bolden, og Schmeichel reddede kort efter igen.

Liverpools intensitet faldt, og ti minutter før tid dukkede James Maddison så op og overlistede Adrian og sørgede for udligningen.

Det lignede 1-1, inden Mané ifølge dommeren og VAR blev væltet i feltet dybt inde i tillægstiden, og Milner sørgede for de tre point.

/ritzau/