Thiago Alcântara blev fredag præsenteret som ny spiller i Liverpool, som har købt spanieren i Bayern München.

Den spanske fodboldspiller Thiago Alcântara er klar til at tørne ud i Premier League for Liverpool.

Det bekræfter den engelske mesterklub på sin hjemmeside fredag.

- Liverpool har færdiggjort en aftale om den permanente transfer for Thiago Alcântara fra Bayern München, skriver Liverpool.

Den 29-årige midtbanespiller tiltræder på en langtidskontrakt, oplyser klubben uden at sætte antal år på aftalen.

- Det er en fantastisk følelse. Jeg har ventet på dette øjeblik længe, og jeg er meget, meget glad for at være her, udtaler spilleren til hjemmesiden.

Tidligere fredag lagde spanieren et åbent brev på Twitter, hvor han kaldte det at skulle forlade Bayern München for den sværeste beslutning, han har truffet i sin karriere.

- Jeg har besluttet at afslutte mit kapitel i denne fantastiske klub. Klubben, hvor jeg voksede og udviklede mig som spiller gennem syv år, skriver han.

Derefter meddelte flere medier, heriblandt BBC og Sky Sports, at Liverpool var næste arbejdsgiver for midtbanespilleren.

BBC skrev, at Thiago var blevet enig med Liverpool om en fireårig kontrakt, efter at klubberne havde aftalt en købssum i omegnen af 20 millioner pund svarende til 162 millioner kroner.

Prisen blev beskrevet til at kunne stige med yderligere fem millioner pund, hvilket svarer til cirka 40 millioner kroner.

29-årige Thiago har spillet for Bayern München, siden han i 2013 skiftede fra FC Barcelona, hvor han spillede ungdomsfodbold og senere blev en del af førsteholdet.

I den tyske storklub er det blandt andet blevet til syv mesterskaber og fire pokaltitler, og i sin sidste sæson var han med til at vinde Champions League efter en finalesejr over Paris Saint-Germain.

/ritzau/