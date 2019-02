Var det fusk eller en tilfældighed, at det kun var den banehalvdel, hvor Liverpool skulle angribe, som blev ryddet for sne, da Premier League-giganterne tørnede sammen med Leicester torsdag aften?

Flere fodboldfans er ikke i tvivl, om at det var helt bevidst, at Liverpools banemænd kun nåede at få ryddet Leicesters banehalvdel i pausen af kampen på Anfield, som endte 1-1.

Men også i studiet på 6’eren gik snakken på, at det var ufint af Liverpool. Her diskuterede Brian Laudrup og Mikkel Bischoff den opsigtsvækkende episode.

»Jeg har aldrig set det før. Det er jo helt grotesk. Det er helt klart ud fra den forudsætning, at Liverpool skal spille mest på Leicesters banehalvdel, så skal banen være i orden der,« sagde Brian Laudrup.

Liverpools Xherdan Shaqiri og Mohamed Salah. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Liverpools Xherdan Shaqiri og Mohamed Salah. Foto: PHIL NOBLE

Mikkel Bischoff var enig med sin ekspert-kollega:

»Det er lidt dårlig stil faktisk. Og det kunne have givet bagslag.«

Liverpool-manager Jürgen klopp afviser dog, at det var bevidst, at hjemmeholdets banehalvdel ikke blev ryddet for sne.

»Alle så, hvad der skete. Sneen begyndte at falde under opvarmningen. Der var det helt ok, men da vi kom ud til kampstart, var det svært at spille. Vi havde vel bolden 80 procent af tiden i første halvleg, og det var tydeligt, at det ikke var en fordel for os. Men det var lige så tydeligt, at personalet havde til hensigt, at rydde hele banen, men at de ganske enkelt var underbemandede, og at det viste sig at være lettere sagt end gjort,« sagde Klopp efter kampen ifølge Sky Sports.

Jürgen Klopp i sneen på Anfield. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Jürgen Klopp i sneen på Anfield. Foto: PAUL ELLIS

»Der var ingen plan (om kun at rydde sneen omkring det ene målfelt). Jeg lover og sværger. Folk snakker om, at det var usportsligt. Men altså, det er jo en lige så stor fordel for Leicester, da der opstår færre tilfældigheder, hvis målfeltet er ryddet,« fortsatte tyskeren.

Han mener, at man i Bundesligaen er mere vant til og bedre gearet til at døje med sne i vintermånederne, end de er på de lune britiske øer.

»Det er, som det er. Folk i England er ikke vant til det. I Tyskland er det anderledes, der giver man sneskovle til alle - også fansene kan hoppe ind på banen og hjælpe til, og der fjerner man alt på 15 minutter.«

Bevidst eller ej, så fik den manglende snerydning på den ene banehalvdel ikke umiddelbart konsekvenser for kampen, som sluttede med samme cifre som pausestillingen: 1-1.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE