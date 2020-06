Fra 1. juni skulle Liverpool begynde at spille i trøjer fra Nike, men parterne har aftalt at udskyde aftalen.

Liverpool vil fortsætte med at spille i trøjer fra det amerikanske sportsudstyrsfirma New Balance, når Premier League-sæsonen bliver genoptaget.

Det skriver Skys Sports.

Det suveræne førerhold i den bedste engelske fodboldrække skulle efter planen skifte trøjesponsor til Nike med virkning fra den 1. juni, hvor sæsonen 2019/2020 skulle have været færdigspillet.

Men på grund af den afbrydelse, som coronapandemien har forårsaget, er Liverpool og Nike blevet enige om udskyde starten på det nye samarbejde til august, hvor de resterende kampe ventes at være færdigspillede.

Det betyder, at hvis Liverpool vinder de to kampe, som endegyldigt vil sikre klubben det første mesterskab i 30 år, vil triumfen bliver fejret i de sædvanlige trøjer og shorts fra New Balance.

Liverpool meddelte i januar, at klubben fra 1. juni skifter New Balance ud med den amerikanske sportsbeklædningsgigant Nike som trøjesponsor.

New Balance har forsynet Liverpool med trøjer siden sæsonen 2014/15. Flere engelske medier skrev i januar, at aftalen mellem Liverpool og Nike er den største, der nogensinde er indgået af sin slags i engelsk fodbold.

Premier League ventes at tage hul på de resterende ni runder i løbet af juni.

/ritzau/