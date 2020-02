Martin Braithwaite er meget tæt på at skifte til selveste FC Barcelona. B.T. kan fortælle, at de personlige vilkår er forhandlet på plads, og storklubben sender nu et bud afsted til Leganés, der udløser danskerens frikøbsklausul.

B.T. er på plads i den spanske storby og giver dig alt det seneste nye på, hvad der ser ud til at blive en af de vildeste danske transfers nogensinde. Følg det hele i LIVE-bloggen herunder: