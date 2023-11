Så holder landstræner Kasper Hjulmand pressemøde inden den vigtige kamp mod Slovenien i morgen aften, og du kan følge det hele i streamen øverst og i LIVE-bloggen her:

Har du styr på alle de store skæbnekampe i Parken? Test din viden i quizzen her, og deltag i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr. til Rema 1000 I november 1995 spillede Danmark en vigtig kamp mod Armenien i forsøget på at kvalificere sig til EM i England. Det blev 3-1 i Parken, og hvem hamrede Danmark foran efter 20 minutter? Mikkel Beck

Michael Schjønberg

Michael Laudrup I 1997 tog Danmark et stort skridt mod VM i Frankrig med en forrygende 3-1-sejr hjemme mod Kroatien. Efter 72 minutter blev stemningen en anelse nervøs, da en dansk spiller fik marchordre af dommeren. Hvem fik det røde kort af Sandor Puhl? Ole Tobiasen

Jes Høgh

Per Frandsen I 1999 spillede Danmark om en plads ved EM-slutrunden i Belgien og Holland. Modstanderen i de to afgørende playoff-kampe var Israel, og de blev sendt ud i EM-mørket med sammenlagt 8-0. Hvad endte den anden og sidste playoff-kamp i Parken? 3-0

4-0

5-0 I 2001 bankede Danmark Island med hele 6-0 i den sidste og afgørende VM-kvalifikationskamp i Parken, og dermed kvalificerede vi os direkte til slutrunden i Japan og Korea. Kampen huskes især for 4-0-målet, der blev hamret ind fra godt 35 meters afstand. Hvem scorede målet? Stig Tøfting

Dennis Rommedahl

Thomas Gravesen I VM-kvalifikationen i 2009 sendte Danmark svenskerne ud i VM-mørket med en 1-0-sejr i Parken over de blågule arvefjender. Hvem scorede målet efter 79 minutter? Jon Dahl Tomasson

Jakob Poulsen

Nicklas Bendtner I 2017 spillede Danmark to vigtige playoff-kampe mod Irland om en plads ved VM-slutrunden i Rusland. Irerne fik sammenlagt 5-1-tæsk af Danmark over de to kampe, men hvad endte den første i Parken? 0-0

1-1

2-1