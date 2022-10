Lyt til artiklen

Så spiller Silkeborg og FC Midtjylland europæisk.

FC Midtjylland spiller mod Feyenoord i Rotterdam, og Silkeborg skal en tur til Bukarest for at spille mod FCSB. Du kan følge begge kampe i LIVE-bloggen her: