Heartland - der ejes af en af Danmarks rigeste mænd Anders Holch Povlsen - bliver majoritetsaktionær i fodboldklubben FC Midtjylland.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Heartland køber Matthew Benhams aktier i klubben og ejer dermed nu 95,5 procent af klubben.

Benham, der også ejer engelske Brentford, blev hovedaktionær i sommeren 2014.

Samtidig køber FC Midtjylland aktiemajoriteten i den portugisiske klub C.D. Mafra, som spiller i den næstbedste række i Portugal.

FC Midtjylland gør også sit indtog i danske kvindefodbold fra sommeren 2024.

»Vi har været privilegerede under Matthews ejerskab, hvor vi er blevet en storklub i Danmark og har rykket os til at være blandt de 60 bedste hold i Europa. Nu kommer ejerskabet tilbage på danske hænder, og samtidig beholder vi adgangen til SmartOdds og de værktøjer, der har styrket organisationen indenfor data, analyse og rekruttering,« siger Claus Steinlein.

»Med Heartland som ny ejer, er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at løfte FC Midtjylland til næste niveau og styrke det sportslige, men også det kommercielle og sociale fundament. Jeg er stolt over, at Heartland ser potentialet i FC Midtjylland,« fortsætter han.

»Heartlands køb af både FC Midtjylland og C.D. Mafra giver begge klubber mulighed for at accelerere den individuelle- og sportslige udvikling. Det giver et stærkere sportsligt setup og for os bliver det centralt for vores ambition om at rykke ind i den europæiske top,« lyder det fra Claus Steinlein.