I VIDEOEN ØVERST KAN DU NYDE 14 AF MESSIS SÆSONMÅL

Lionel Messi har meldt fra til aftenens La Liga-kamp mod Malaga. Det er der en helt særlig og lykkelig årsag til.

Ifølge El Mundo Deportivo, den store sportsavis i Barcelona, så skyldes FC Barcelona-superstjernens afbud, at hans kone, Antonella Roccuzzo, har født parrets tredje søn.

Det er El Mundo Deportivos velinformerede stjernejournalist Alfredo Martinez, som har fået nys om årsagen til Messis afbud, som blev meldt ud af klubben her til formiddag.

Antonella Roccuzzo skulle ifølge avisen have født parrets tredje søn, som skal hedde Ciro, fredag aften. I forvejen er parret forældre til sønnerne Thiago og Mateo.

Lionel Messi til gårsdagens træning i FC Barcelona. EPA/Quique Garcia Foto: Quique Garcia Lionel Messi til gårsdagens træning i FC Barcelona. EPA/Quique Garcia Foto: Quique Garcia

FC Barcelona oplyser på sin hjemmeside, at Messi har trukket sig fra kampen af ’personlige årsager’.

Den colombianske stopper Yerra Mina overtager Messis plads i truppen.

»En ændring i sidste øjeblik i FC Barcelonas trup. Leo Messi har trukket sig af personlige årsager, og Yerra Mina overtager hans plads,« skriver FC Barcelona.

Lionel Messi er lige nu topscorer i den spanske liga med 24 mål. FC Barcelona kan dog trøste sig med, at aftenens modstander, Malaga, er sidst i ligaen, når nu de skal undvære deres lille argentinske troldmand.