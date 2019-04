Lionel Messi indledte på bænken, men blev skiftet ind i anden halvleg, og så genvandt FC Barcelona det spanske mesterskab.

Argentineren sørgede således for målet til 1-0, som blev kampens resultat, og som var nok, til at klubben for 26. gang i historien kan fejre titlen.

Med den smalle sejr nåede Barcelona op på 83 point på førstepladsen.

Det er ni point mere end Atlético Madrid med tre runder tilbage i ligaen.

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

Dermed kan Barcelona ikke hentes, fordi klubben er bedre end Atlético indbyrdes.

Træner Ernesto Valverde har dermed vundet to mesterskaber med Barcelona, men han må leve med at stå i skyggen af Messi.

Den argentinske verdensstjerne har nu været med til at vinde ti mesterskaber med klubben.

/ritzau/