Lionel Messi er igen verdens bedste fodboldspiller.

Det står klart efter FIFA afholdt deres store 'The Best'-prisuddeling i Milano.

Lionel Messi vandt titlen foran de to andre nominerede, Virgil Van Dijk og Cristiano Ronaldo.

Prisen blev overrakt af FIFA-præsident Gianni Infantino, der selv kaldte prisen for 'den officielle' verdens bedste fodboldspiller.

Lionel Messi ved mandagens prisuddeling i Milano. Foto: TIZIANA FABI Vis mere Lionel Messi ved mandagens prisuddeling i Milano. Foto: TIZIANA FABI

Det er første gang, at Lionel Messi vinder FIFAs 'The Best'-pris. Han er blevet nummer to i både 2016 og 2017. Begge gange blev han slået af Cristiano Ronaldo. Sidste år vandt Luka Modric prisen.

Hos kvinderne blev amerikanske Megan Rapinoe kåret til verdens bedste fodboldspiller.

Liverpool-træner Jürgen Klopp blev kåret som verdens bedste træner for herrer, mens den amerikanske landstræner, Jill Ellis, vandt prisen som verdens bedste kvindetræner.

Endeligt blev der også udgivet et årets hold - for første gang også for kvinder. Der var ikke nogen Pernille Harder hos kvinderne i år.

Årets hold hos herrerne var som følger i noget, der minder om en 4-3-3-opstilling.

Alisson Becker - Liverpool og Brasilien

Virgil Van Dijk - Liverpool og Holland

Matthijs De Ligt - Ajax (nu Juventus) og Holland

Sergio Ramos - Real Madrid og Spanien

Marcelo - Real Madrid og Brasilien

Frenkie De Jong - Ajax (nu Barcelona) og Holland

Luka Modric - Real Madrid og Kroatien

Eden Hazard - Chelsea (nu Real Madrid) og Belgien

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain og Frankrig

Cristiano Ronaldo - Juventus og Portugal

Lionel Messi - Barcelona og Argentina

FIFA The Best er blevet uddelt siden 2016, hvor FIFA løsrev sig fra Ballon d'Or-prisen, som man havde været slået sammen med gennem seks år.

Forinden havde FIFA prisen World Player of the Year, som man uddelte fra 1991 til 2009. I 2019 vandt Lionel Messi World Player of The Year, mens han har vundet Ballon d'Or fem gange tidligere.

De forskellige nominerede er indstillet af et fodboldkyndigt panel, mens vinderen afgøres gennem stemmer fra fans, journalister, landstrænere og landsholdsanførere.