For mange sportselskere står søndag i fodboldens tegn. Men for briterne kan det – endnu engang – blive en noget anderledes oplevelse.

Det vides nemlig stadig ikke, hvordan BBCs fodboldprogram 'Match of the Day' vil blive sendt, efter værten Gary Lineker lørdag var blevet revet væk fra skærmen.

Det skriver BBC.

Gary Linekers søn er sikker på, at den profilerede tv-vært vil vende tilbage til BBCs fodboldprogram, hvis han bliver spurgt.

Gary Lineker var smidt af skærmen lørdag, men han var stadig tilstede på King Power Stadium med sin søn, George. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Gary Lineker var smidt af skærmen lørdag, men han var stadig tilstede på King Power Stadium med sin søn, George. Foto: TOBY MELVILLE

Dog tror han ikke på, at hans far vil fortryde sine ord.

»Far er en god mand, et godt menneske, og jeg er stolt af ham for at så ved sine ord. Det var derfor, han blev trukket ud af showet – fordi han ikke ville undskylde. Men han vil altid stå op og tale for dem, der ikke har en stemme,« siger George Lineker til Mirror.

Tim Davie, der er generaldirektør hos BBC, lægger da heller ikke skjul på, at tv-kanalen ønsker Lineker tilbage.

»Vi vil sikre os, at han kan komme tilbage, vi arbejder sammen for at få det til at ske, og alle ønsker at finde en fornuftig løsning,« siger han.

Det er normalt sådan, seerne kender Gary Lineker. Men i weekenden har han slet ikke været på skærmen. Foto: David Klein Vis mere Det er normalt sådan, seerne kender Gary Lineker. Men i weekenden har han slet ikke været på skærmen. Foto: David Klein

Gary Lineker blev smidt af skærmen lørdag, efter den tidligere fodboldspiller på Twitter havde udtrykt en skarp kritik af den engelske regerings asylplaner.

En plan, der lagde op til at afvise stort set alle migranter – heriblandt bådflygtninge, der kommer ulovligt til landet.

Efterfølgende fulgte programleder, eksperter, klubber og spillere med, da de nægtede at lade sig interviewe af BBC i forbindelse med lørdagens Premier League-kampe.

Det resulterede i, at 'Match of the Day' lørdag kun blev sendt i 20 minutter, og dette kan meget vel ske igen søndag eftermiddag.

Ifølge BBC vil Lineker ikke vende tilbage, før der er indgået en aftale om brugen af sociale medier.