'Jobbe' ville bare kæmpe videre.

Brøndby-darlingen Jesper Lindstrøm trådte ind på den hidtil største scene i karrieren, da han torsdag aften spillede semifinale i Europa League for Eintracht Frankfurt, der gæstede West Ham på London Stadium.

Danskeren ofrede sig stort for holdet, for han spillede med en skade i baglåret, der sagtens kunne have kostet en udskiftning i pausen.

Den danske landsholdsspiller ville dog spille videre, og det viste sig givtigt, da Lindstrøm havde en afgørende fod med i målet til slutresultatet 2-1. Derefter måtte han så opgive at fortsætte.

Klubbens cheftræner, Oliver Glasner, er i tvivl, om han kan bruge det offensive és i returopgøret på torsdag. Og det lyder ikke helt til, at han stoler på, at danskeren kan være sin egen læge, når det kommer til den slags. Fair nok, for spillere vil spille.

»Vi kender ikke til skadens detaljer, men jeg håber, at det ikke er alvorligt. Når jeg taler med Jesper, siger han, at han kan spille i næste uge, men når jeg taler med vores læger, siger de, at der er spørgsmålstegn. Vi ved det ikke lige nu,« siger Glasner til TV 2.

Chefen fortæller ifølge det tyske nyhedsbureau DPA, at Lindstrøm skal scannes fredag, og her understreger han, at 'Jobbe' – uanset udfaldet af scanningen – ikke kommer i kamp mandag, når klubben møder Bundesligaens aktuelle nummer tre, Leverkusen. Frankfurt har placeret sig i midten af rækken med tre runder tilbage og har kun æren at spille for.

Dermed er det all-in på Europa League, hvor de kun er en kamp fra finalen, som enten bliver mod Rangers eller Yussuf Poulsens Leipzig, der torsdag vandt 1-0 over skotterne.