Han er selv en stjerne, men han lever til daglig blandt superstjerner.

Den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm bruger hver dag i selskab med store navne som Kevin Trapp, Sebastian Rode og Filip Kostic i Eintracht Frankfurt.

Derfor har det da også til tider været en overvældende oplevelse at skifte til den tyske storklub, siger den 22-årige dansker til B.T.

»Det er da vildt og noget, man drømte om som lille, som jeg nu får lov til. Det er store spillere, som har prøvet lidt af hvert, og man får da nogle historier, man kan lære af,« forklarer han og tilføjer:

Jesper Lindstrøm i kamp mod FC Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta Vis mere Jesper Lindstrøm i kamp mod FC Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta

»Det bygger ens selvtillid op, og nogle gange glemmer jeg sgu helt, hvor heldig og privilegeret, jeg er.«

Jesper 'Jobbe' Lindstrøm har med prisen som årets bedste unge spiller i Bundesligaen taget alt og alle med storm i det tyske.

Men derfor er der ikke i nærheden af den samme hype omkring hans person, som der eksempelvis er hos den tyske landsholdsmålmand og tidligere Paris Saint-Germain-stjerne Kevin Trapp.

»Alle ved jo, hvem han er, men for os er han jo bare en rigtig god ven og holdkammerat. Han er god til at være nede på jorden, og så hjælper han mig rigtig meget,« forklarer 'Jobbe' og fortsætter:

»Han er én af dem, jeg snakker rigtig meget med. Vi har det sgu godt sammen.«

På trods af den enorme opmærksomhed og stjernestatus, som han dog ikke længere kan løbe fra, er det ikke noget, som Jesper Lindstrøm bruger ret meget tid på at spekulere over.

Her stjæler ydmygheden – på trods af en Europa League-finale og store præstationer i ligaen – stadig al hans fokus.

»Selvfølgelig er det fint med noget omtale og hype en gang imellem, men det er ikke noget, der gør mig for stor til at snakke med dem, jeg holder af. Nogen vil måske endda mene, at jeg nogle gange nok er lidt for ydmyg. Men det er det, jeg kommer fra,« lyder det fra Frankfurt-kometen.

Den tidligere Brøndby-helt tog i sommer skridtet fra Vestegnen til Tyskland, men allerede denne sommer kan der muligvis ske noget på transferfronten for den unge dansker.

Onsdag aften spiller Lindstrøm Europa League-finale med Frankfurt.