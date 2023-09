Allerede da han ankom til støvlelandet i lufthavnen, kunne Jesper Lindstrøm mærke, at han skulle vende sig til noget helt nyt med titlen som Napoli-spiller.

Her stod fans klar til at modtage deres nye danske stjerne, og generelt skal Jesper Lindstrøm nu leve et meget anderledes liv end det, som han var vant til i Tyskland.

»Det er anderledes. Fansene går meget op i det, og fodbold er vel højere end religion dernede, så man kan ikke bare lige gå på gaden uden at skulle tage et billede eller tusind,« siger Jesper Lindstrøm og fortsætter:

»Det er ikke muligt at gå rundt (i Napoli, red.). Derfor bor de fleste spillere også uden for byen. Du kan ikke gå en tur eller noget - medmindre du dækker dig til. De overfalder en med billeder og så videre.«

Jesper Lindstrøm fik sin debut i lørdags, da han blev skiftet ind i Napolis skuffende nederlag hjemme til Lazio med cifrene 1-2.

»Jeg har krydset min debut af, og nu får jeg en tid her på landsholdet, hvor jeg lige kan slappe af og jeg ved, hvad der venter her. Jeg glæder mig til at få en hverdag, et sted at bo, komme til træning og begynde at lære italiensk. Det er et fedt sprog,« siger Lindstrøm om den nye tilværelse.

Den danske landsholdsspiller glæder sig til at vise den nye hverdag frem til familien, som han tror også kommer til at mærke på en helt anden måde, end når de besøgte ham i Frankfurt.

»Jeg vidste godt, at det ville være sådan her - især i Napoli, hvor de kun har én klub. Alle vokser op med Napoli her, og det er overdrevet. Min familie kommer nok også til at mærke, at jeg ikke bare kan komme ind til byen til en kop kaffe og så sidde og slappe af. Det er anderledes men en sjov oplevelse at få med.«