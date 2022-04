Eintracht Frankfurt og en til tider flyvende Jesper Lindstrøm bliver ved med at imponere i Europa League.

Tyskerne, som sendte FC Barcelona ud i kvartfinalerne, vinder 2-1 ude over West Ham i den første af to kampe om at komme i finalen.

Jesper Lindstrøm spillede igen en ganske fornem kamp for sit hold, og var med i 2-1-målet med en flot stikning, men så skete det frygtelige for den unge komet-dansker.

Efter en times spil måtte en synligt skuffet Lindstrøm lade sig skifte ud med en forstrækning eller fibersprængning i baglåret.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Den danske landsholdsspiller var nærmest i tårer og bankede hånden i græsset, da det gik op for ham, at skaden var for slem til at spille videre.

Efter bare et minut kom Frankfurt foran 1-0 på et mål af den velspillende kantspiller Ansgar Knauff.

Senere i første halvleg havde Knauff endnu en stor chance, og han var generelt svær at håndtere for West Hams forsvar, der manglede fart over for den 20-årige tysker.

Efter et kvarter ramte West Hams angriber Jarrod Bowen stolpen, da han forsøgte at udplacere Frankfurt-keeper Kevin Trapp.

Den tyske keeper fik akkurat snittet bolden med den ene fod, så den prellede af på stolpen.

Det lykkedes dog for West Ham at udligne til 1-1 efter 21 minutter. Store og stærke Michail Antonio scorede, efter at holdkammeraten Kurt Zouma havde headet bolden på tværs af feltet.

Jesper Lindstrøm spillede en anonym første halvleg, men han viste sin farlighed ti minutter inde i anden halvleg.

Det var den danske landsholdsspiller, som med en perfekt stikning sendte Djibril Sow i dybden.

Sow afsluttede, men fik reddet sit forsøg af West Ham-keeper Alphonse Areola. Frankfurts japaner Daichi Kamada fulgte op på riposten og gjorde det til 2-1.

Lindstrøm udgik med en skade efter en times spil. Han tog sig til højre baglår og humpede ud af banen. Skidt nyt for danskeren, der har haft en god sæson indtil nu.

Kamada ramte senere i anden halvleg også stolpen, men Frankfurt fik ikke scoret yderligere i kampen.

I det hele taget var der mange forsøg på træværket. Den indskiftede West Ham-spiller Saïd Benrahma sendte også et langskud afsted, og bolden strejfede overliggeren.

I tillægstiden fik Bowen saksesparket bolden på overliggeren, så han havde to forsøg på stængerne samlet set. Men West Ham formåede ikke at udligne.

Der var mere tysk succes i Europa League torsdag aften.

I den anden semifinale vandt RB Leipzig med 1-0 på hjemmebane over skotske Rangers.

Kantspilleren Angelino scorede kampens eneste mål for tyskerne efter 85 minutter på et fremragende langskud.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen blev skiftet ind efter 89 minutter for Leipzig.

Der er returkampe i begge semifinaler om en uge.