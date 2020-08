Victor Lindelöf og konen Maja fik sig en ubehagelig oplevelse, da de var ude for at gå en tur mandag formiddag.

Her blev de vidner til, hvordan en tyv slog til mod en 90-årig dame. I et snuptag fik han raget hendes taske til sig, og her kom Victor Lindelöf så til undsætning.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Den 90-årige kvinde var ude at gå med sin rollator, og i dens kurv stod hendes taske. Tyven kom kørende på cykel, snuppede den og kørte afsted. Men han fik ikke lov til at køre særlig langt, for 26-årige Victor Lindelöf satte med det samme i spurt for at fange ham. Og det lykkedes, fortæller politiet, der dog ikke selv navngiver fodboldstjernen.

»En mand, der var i nærheden, løb efter den mistænkte, fangede ham og tilbageholdt ham, indtil politiet ankom til stedet,« lyder det på politiets hjemmeside om situationen.

Mens Victor Lindelöf ikke selv har kommenteret sagen, har en kilde fra Manchester United bekræftet overfor Aftonbladet, at der er tale om den svenske landsholdsspiller.

»Han løb efter tyven og fik fat i tasken uden at bruge vold af nogen art. Victor gjorde bare det, en hvilken som helst anden ville have gjort i sådan en situation,« siger kilden til det svenske medie.

I et opslag på sin blog fortæller Maja Lindelöf om den ubehagelige oplevelse, og hun bekræfter også, at hun og manden ilede til for at hjælpe.

'Da vi var på vej ned til byen, skete der noget ubehageligt. Jeg vil ikke gå for meget i detaljer, da jeg ikke ved, hvordan det fungerer i forhold til at vidne. Men en sød dame fik stjålet sin taske, og vi hjalp. I guder, hvor var det en mærkelig, stressende og svær situation,' siger Maja Lindelöf, der fortæller, at parret skulle give deres oplysninger til politiet.

Victor Lindelöf holder lige nu ferie i svenske Västerårs, inden den kommende sæson starter. Han og Maja Lindelöf blev sidste år forældre for første gang, da sønnen Ted Louie, kom til verden i marts, og noget kunne tyde på, der er endnu en stor ting på vej. For på sin Instagram-story teaser Maja Lindelöf for, at parret har taget noget af en beslutning.

'Gæt hvad vi lige har gjort,' skriver hun efterfulgt af nogle emojis der viser et hus og en nøgle.

Victor Lindelöf skiftede til Manchester United tilbage i 2017. Inden da spillede han for Benfica.